نتيجة مباراة الوداد و الترجى فى دورى ابطال افريقيا

مباراة الوداد و الترجى اليوم الجمعة 24 مايو 2019، مباراة الذهاب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، مباراة صعب التكهن بنتيجتها، حيث أنها بين أقوى فريقين، كلاهما فاز بدورى أبطال أفريقيا فى آخر موسمين، حيث فاز الوداد بالبطولة فى 2017، بينما فاز الترجى الموسم الماضى عندما هزم الاهلى المصرى فى النهائى.

فريق الوداد المغربى تخطى عقبة حوريا الغينى فى دور الثمانية، كما فاز على صنداونز فى نصف النهائى، بينما تقابل الترجى التونسى فى دور الثمانية مع النادى الرياضى الجزائرى و استطاع تخطيه، و فى الدور نصف النهائى تقابل مع فريق مازيمبى من الكونجون و استطاع الفوز عليه، مباراة اليوم ستقام فى الرابط فى المغرب.

مباراة الوداد المغربى و الترجى الترجى التونسى

مباراة الوداد و الترجى سوف تقام اليوم الجمعة 24 مايو 2019، على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، فى تمام الساعة 11 مساء بتوقيت تونس و الجزائر، الساعة الثانية عشر بتوقيت القاهرة، الساعة الواحة صباحاً بتوقيت السعودية، الساعة الثانية صباحاً بتوقيت الامارات.

مباراة الوداد المغربى ضد الترجى التونسى

مباراة الوداد ضد الترجى سوف تذاع اليوم حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية، حيث سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، و سوف يقوم بالتعليق على المباراة رؤوف خليف و جواد بدة.

تشكيل الترجى التونسى

معز بن شريفية – سامح الدربالي – شمس الدين الذوادي – خليل شمام – ايمن بن محمد – كوليبالي – فرانك كوم – غيلان الشعلالي – يوسف البلايلي – انيس البدري – لوكوزا.

تشكيل الوداد

Advertisements

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود.

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي.

خط الهجوم: محمد أوناجم، بابا توندي، اسماعيل الحداد.

بدأت أحداث الشوط الاول

الدقيقة الثالثة النتيجة هى التعادل السلبى حتى الآن

اقترب الشوط الاول من النهاية و النتيجة التعادل السلبى

انتهت المباراة بالتعادل الايجابى 1/1