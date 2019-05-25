تعرف على نتيجة مباراة الوداد البيضاوي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 مباراة الذهاب

نهائي دوري أبطال إفريقيا يُقام اليوم بين فريقي الوداد الرياضي المغربي والترجي الرياضي التونسي في مباراة الذهاب بالمغرب بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الذي يسع ل53 ألف متفرج، وينتظر عشاق الساحرة المُستديرة المباراة خاصة وأنها تحمل حماسة كبيرة بين ناديين كبيرين على الساحة الإفريقية.

مباراة الوداد والترجي

تنطلق المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق من رؤوف خليف وجواد بده في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المغرب حيث ينطلق اللقاء والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت تونس، ويسعى كل فريق لاقتناص المباراة لتُسهل عليه مباراة العودة ويقترب من التتويج.

نتيجة مباراة الوداد والترجي بث مباشر

ومن الجدير بالذكر أن الوداد وصل لنهائي البطولة عام 2017 وحصل عليها من الأهلي، ولعب الترجي في نهائي 2018 أمام الأهلي وفاز عليه بمجموع المباراتين وحصد اللقب، وبهذا يلعب بطل نسخة 2017 مع بطل نسخة 2018 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.