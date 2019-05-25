ملخص نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا | نتيجة مباراة الترجي اليوم

نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الوداد والترجي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية، ترقب كبير من جميع الجماهير العربية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات البطولة، والتي ستحدد صاحب لقب البطولة بشكل كبير.

انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 بث مباشر بتعليق رؤوف خليف وجواد بده.

مباراة الوداد والترجي اليوم

من المتوقع أن تكون تشكيلة الوداد البيضاوي اليوم كالتالي: رضا التكناوتى فى حراسة المرمى، إبراهيما كومار، أشرف داري، أيوب العلود، عبد اللطيف نصير، يحيى جبران، وليد الكرتى، وصلاح الدين السعيدى، ثم محمد أوناجم، إسماعيل الحداد، وميشال باباتوندى.

ستكون تشكيلة الترجي التونسي اليوم أمام الوداد كالتالي: معز بن شريفية فى حراسة المرمى- شمس الدين الذوادى – خليل شمام- سامح الدربالى – أيمن بن محمد- فرانك كوم- فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – أنيس البدرى – يوسف البلايلى ولوكوزا.

نتيجة مباراة الوداد والترجي

الوداد 1 الترجي 1