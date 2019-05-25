نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية 2019

نهاية نتيجة مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي، بنتيجة التعادل الإيجابي بين الطرفين، هدف مقابل هدف، وذلك في مباراة الذهاب من نهائي عصبة الأبطال الإفريقية 2019، وكان شوط اللقاء الأول، انتهتي بتقدم الترجي بهدف دون رد، وسجل هدف الترجي، الاعب كومار في الدقيقة 44 من اللقاء، وفي شوط المباراة الثاني تمكن الوداد المغربي، من تعديل نتيجة المباراة، وسجل هدف الوداد المهاجم شيخ كومارا في الدقية 76 من المباراة.

مباراة الوداد والترجي بث في مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية 2019، وذلك فى مباراة الذهاب، من نهائي دوري الأبطال 2019، التي ستجمع الفريقين على ارضية ملعب المجمع الرياضي مولاي عبد الله في دربي عرب بين الطرفين.

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نهاية نتيجة الترجي والوداد في شوط المباراة الأول من اللقاء، بتقدم الترجي التونسي بنتيجة هدف دون رد، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط المباراة الثاني.

بداية شوط المباراة الثاني

هدف التعادل لنادي الوداد

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سجل هدف الوداد اللاعب شيخ كومار

نهاية المباراة هدف مقابل هدف

بداية مباراة الوداد والترجي اليوم الجمعة 24/5/2019، ستكون ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت غرينتش العلمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن ، وهو نفس توقيت المغرب المحلي، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت تونس والجزائر، وبتوقيت مصر، ستنطلق مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في تمام منتصف الليل.

مباراة الوداد والترجي بث مباشر اليوم

حيث القنوات الناقلة التي ستعرض متابعة مباراة الوداد والترجي اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها، كل من المعلق رؤوف خليف، والمعلق المغرب جواد بده.

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