نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم الجمعة 24-5-2019 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا | نتيجة ماتش...

نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم ، تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم نحو ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية، حيث اللقاء المرتقب بين الوداد والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم، وستنطلق مباراة الترجي ووداد الأمة اليوم الخميس الموافق 2-5-2019 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون في تمام الساعة 23:59 بتوقيت القاهرة، و00:59 بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الوداد والترجي

يسعي الترجي إلي تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق لقب البطولة السابقة بعد الفوز على الأهلي المصري، بينما سيحاول الوداد استعادة مكانته الإفريقية مرة أخري والتتويج باللقب

من المتوقع أن يكون تشكيل الوداد البيضاوي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي كالتالي: رضا التكناوتى فى حراسة المرمى، إبراهيما كومار، أشرف داري، أيوب العلود، عبد اللطيف نصير، يحيى جبران، وليد الكرتى، وصلاح الدين السعيدى، ثم محمد أوناجم، إسماعيل الحداد، وميشال باباتوندى.

تشكيل الترجي اليوم أمام الوداد المغربي سيضم كلا من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى- شمس الدين الذوادى – خليل شمام- سامح الدربالى – أيمن بن محمد- فرانك كوم- فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – أنيس البدرى – يوسف البلايلى ولوكوزا.

نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم

الوداد الترجي 1 1

بداية أحداث الشوط الأول من المباراة وسط أجواء جماهيرية كبيرة من جميع عشاق الناديين.

محاولات جادة من الفريقين لتسجيل أولي أهداف المباراة.

صراع كبيرة بين الفريقين داخل الملعب، والمباراة تشتعل بعد مرور 20 دقيقة من زمن الشوط الاول.

وصلنا للدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة الوداد والترجي حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

كوليبالي يسجل الهدف الاول للترجي في الوداد المغربي في الدقيقة 45 من زمن الشوط الاول، وتصبح النتيجة 1-0.

هدف ملغي لصالح الوداد المغربي بعد دقائق قليلة من هدف الترجي، وأعتراض من لاعبي الوداد.

نهاية أحداث الشوط الاول من المباراة بتقدم الترجي بهدف دون رد في شوط شهد الكثير من الصراع بين الفريقين، كما ألغي الحكم هدف للوداد في الدقيقة الأخيرة، وينتهي الشوط بهده وحيد للترجي، وينتظرالجميع بداية أحداث الشوط الثاني.