نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم في نهائي دوري الأبطال والترجي يعود بنتيجة ايجابية

نقدم نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال افريقيا، يحل الترجي التونسي اليوم ضيفا على فريق الوداد البيضاوي المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا والتي تقام اليوم على ملعب الأمير مولاي عبدالله حيث ينتظر الكثير تلك المباراة التي من المنتظر أن تكون مليئة بالاثارة والندية نظرا لقوة الفريقين هذا العام والأعوام الأخيرة والتي منحت كل فريق منهما هذه البطولة مرة في آخر عامين.

مباراة الوداد والترجي

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش وهو نفس توقيت المغرب، وأشار إبراهيم النقاش قائد الوداد أن فريقه استعد جيدا لهذه المباراة ويسود بين اللاعبين التفاؤل والجدية، وأكد أن لاعبي الفريق سيكونون على قدر المسئولية مبديا علمه بالصعوبات التي واجهها الجمهور في اقناء تذاكر النهائي لدعم الفريق.

الترجي والوداد

وكان الوداد قد أقصى فريق صنداونز في نصف النهائي بينما نجح الترجي في الوصول على حساب مازيمبي، وتحدث لاعب الترجي أنيس البدري عن اللقاء موضحا أهمية الوصول للمستوى المطلوب في هذه المباراة للاحتفاظ باللقب القاري وتتويج المشوار الكبير الذي قطعه الفريق طوال البطولة والمجهود المضاعف من الجميع.

نتيجة مباراة الوداد والترجي