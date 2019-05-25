نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم في نهائي دوري الأبطال والترجي يعود بنتيجة ايجابية

نقدم نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال افريقيا، يحل الترجي التونسي اليوم ضيفا على فريق الوداد البيضاوي المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا والتي تقام اليوم على ملعب الأمير مولاي عبدالله حيث ينتظر الكثير تلك المباراة التي من المنتظر أن تكون مليئة بالاثارة والندية نظرا لقوة الفريقين هذا العام والأعوام الأخيرة والتي منحت كل فريق منهما هذه البطولة مرة في آخر عامين.
مباراة الوداد والترجي
تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش وهو نفس توقيت المغرب، وأشار إبراهيم النقاش قائد الوداد أن فريقه استعد جيدا لهذه المباراة ويسود بين اللاعبين التفاؤل والجدية، وأكد أن لاعبي الفريق سيكونون على قدر المسئولية مبديا علمه بالصعوبات التي واجهها الجمهور في اقناء تذاكر النهائي لدعم الفريق.
الترجي والوداد
وكان الوداد قد أقصى فريق صنداونز في نصف النهائي بينما نجح الترجي في الوصول على حساب مازيمبي، وتحدث لاعب الترجي أنيس البدري عن اللقاء موضحا أهمية الوصول للمستوى المطلوب في هذه المباراة للاحتفاظ باللقب القاري وتتويج المشوار الكبير الذي قطعه الفريق طوال البطولة والمجهود المضاعف من الجميع.
نتيجة مباراة الوداد والترجي
- وصل منذ دقائق قليلة الفريقين إلى الملعب حيث تُقام المباراة، وقد اتجه لاعبي الترجي ولاعبي الوداد إلى غرف الملابس المُتواجدة في الملعب للدخول لأداء عمليات الإحماء
- الأستوديو التحليلي للمباراة قد انطلق على بي إن سبورت قبل المباراة بأكثر من ساعة وتحليلات للمباراة وخطط اللعب من الحاضرين بالأستوديو.
- تشكيل الترجي: بن شريفيه ، الذوادى ، شمام ، الدربالى ، بن محمد ، كوم ، كوليبالى ، الشعلانى ، البدرى ، البلايلى ، لوكوزا
- بداية المباراة: الدقيقة 8 كرة خطيرة للوداد ودخول من اسماعيل الحداد وتخبط دفاعي ترجاوي ولكن الكرة تخرج في النهاية لخارج المنطقة الخطرة
- الدقيقة 22: كرة من محمد أونجم وانطلاقة قوية من الجانب الأيمن ولكن خطأ لصالح مدافع الترجي يحتسبه حكم اللقاء جهاد جريشة
- الدقيقة 44: الهدف الأول للترجي بعد خطأ ينفذ على حدود منطقة الجزاء وترتد من الحارس ويقابلها كوليبالي وهدف أول
- الحكم يلغي هدف مثير للجدل لصالح الوداد بعد العودة للفار، ونهاية الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف
- الدقيقة 58: جهاد جريشة يعود للفار بعد كرة داخل منطقة الجزاء ويعيد اللقطة مرارا وتكرارا ويأخذ وقته كاملا وترقب كبير ويقرر عدم وجود ركلة جزاء بعد عشر دقائق من طرد النقاش
- الدقيقة 79: الشيخ كومارا يسجل التعادل من رأسية قوية وفي الدقيقة 86، مهاجم الوداد يضيع هدف التقدم
- نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق