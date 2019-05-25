نتيجة مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يبحث الوداد عن التتويج الثالث له في التاريخ بدوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية بعدما وصل للنهائي بينما يُريد الترجي حصد اللقب الرابع والثاني على التوالي بعدما حصده العام الماضي من الأهلي المصري، وقد وصلت بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى المرحلة النهائية بين الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي وتُقام مباراة الذهاب بالمغرب.
موعد مباراة الترجي والوداد
وقد خصصت شبكة قنوات beIN الرياضية قناتها الأولى لعرض المباراة وأسندت التعليق لرؤوف خليف وجواد بده، والساعة العاشرة بتوقيت المغرب والحادية عشرة بتوقيت تونس تنطلق المباراة بحضور جماهيري كبير يصل ل50 ألف متفرج.
نتيجة مباراة الترجي والوداد
وأكد فوزي البنزرتي المدرب الكبير الذي يقود الوداد البيضاوي أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين لتقارب المستويات وكذلك لمعرفة كل منهما بطريقة لعب الآخر؛ فقد درب البنزرتي العديد من لاعبي الترجي ويعرفهم جيداً كما أن مدرب الترجي معين الشعباني قد عمل مع البنزرتي قبل ذلك كمساعد له لذا فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.
- الدقيقة 6: هجمة غير مكتملة للترجي ولكن سيطرة على الكرة منذ الدقائق الأولى لصالح الفريق التونسي
- الدقيقة 20: سقوط لاعب من فريق الترجي على أرضية الملعب وتوقف اللعب ودخول الطاقم الطبي لملعب اللقاء والمباراة تشهد هدوء حذر في الثلث ساعة الأول.
- الدقيقة 30: عرضية من الجانب الأيمن للوداد ومتابعة ورأسية ضعيفة بجانب القائم الأيسر لمرمى الترجي إلى ضربة مرمى.
- الدقيقة 45: كوليبالي يُسجل الهدف الأول للترجي في اللقاء
- الدقيقة 49: ابراهيم النقاش يتحصل على كارت أحمر ويُغادر المباراة بعد الحصول على الإنذار الثاني وهجمة من أنيس البدري ولكن الدفاع يتدخل.
- الدقيقة 60: جهاد جريشة يلجأ للفار للفصل في لمسة يد على لاعب الترجي ويُشير بأن الكرة اصطدمت بصدر اللاعب وليس بيده.
- الدقيقة 77: ضربة حرة مباشرة لصالح الوداد من منطقة متميزة وفوزي البنزرتي يُجري تبديلاته.
- الدقيقة 79: الوداد يتعادل عن طريق رأسية من الشيخ ابراهيم كومارا والمباراة تعود لنقطة البداية
- نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا.