نتيجة مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يبحث الوداد عن التتويج الثالث له في التاريخ بدوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية بعدما وصل للنهائي بينما يُريد الترجي حصد اللقب الرابع والثاني على التوالي بعدما حصده العام الماضي من الأهلي المصري، وقد وصلت بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى المرحلة النهائية بين الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي وتُقام مباراة الذهاب بالمغرب.

موعد مباراة الترجي والوداد

وقد خصصت شبكة قنوات beIN الرياضية قناتها الأولى لعرض المباراة وأسندت التعليق لرؤوف خليف وجواد بده، والساعة العاشرة بتوقيت المغرب والحادية عشرة بتوقيت تونس تنطلق المباراة بحضور جماهيري كبير يصل ل50 ألف متفرج.

نتيجة مباراة الترجي والوداد

وأكد فوزي البنزرتي المدرب الكبير الذي يقود الوداد البيضاوي أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين لتقارب المستويات وكذلك لمعرفة كل منهما بطريقة لعب الآخر؛ فقد درب البنزرتي العديد من لاعبي الترجي ويعرفهم جيداً كما أن مدرب الترجي معين الشعباني قد عمل مع البنزرتي قبل ذلك كمساعد له لذا فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.