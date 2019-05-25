الآن: نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا وجدل تحكيمي بتدخل VAR

نقدم لكم نتيجة مباراة الوداد والترجي اليوم ملخص كتابي، يترقب الجميع اليوم ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 والذي يجمع بين بطلي النسختين السابقتين الترجي والوداد فيما يشبه السوبر كلاسيكو بينهما، ويسعى الوداد بقيادة فوزي البنزرتي للفوز اليوم وتحقيق نتيجة مريحة تضعه في أريحية تامة قبل العودة لتونس وخوض مباراة الاياب في رادس.

نتيجة مباراة الوداد والترجي

تنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المغرب الحادية عشر بتوقيت تونس في أجواء رمضانية مبهجة، ويذاع اللقاء على قناة بي ان سبورت bein sport 1HD يتعليق جواد بدة ورؤوف خليف على القناتين الصوتيتين الأولى والثانية بقيادة تحكيمية من الحكم المصري جهاد جريشة وسوف نقوم بمتابعة النتيجة متابعة دورية.

نتيجة مباراة الوداد والترجي:

دخول لاعبي الفريقين لملعب اللقاء لأداء عمليات الإحماء الآن داخل الملعب وهتافات الجماهير الحاضرة للقاء تُطالب اللاعبين باللقب.

تشكيل الوداد للمباارة في حراسة المرمى محمد رضا التكناوتي، خط الدفاع عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود وفي الوسط يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي وفي الأمام يلعب محمد أوناجم، بابا توندي، إسماعيل الحداد.

بداية اللقاء الترجي على يمين الشاشة والوداد بالطاقم الأبيض على اليسار وكرة أولى قوية ولكن تخرج ضربة مرمى للوداد في الدقيقة الأولى

الدقيقة 15: التعادل السلبي يسيطر بعد مرور ربع ساعة من اللقاء، الترجي يؤمن الدفاع ويحاول استرداد الكرة بالمرتدة والوداد يستهدف احراز الهدف الأول

الدقيقة 30: الوداد يستفيق ويهاجم وكرة خطيرة ورأسية بجوار القائم، التوتر يبدأ في الظهور لاستعجال التسجيل وسط مخالفات كثيرة وتدخلات قوية

الدقيقة 44: كوليبالي يسجل الهدف الأول للترجي من متابعة ترتد من الحارس والتقدم لصالح الفريق الضيف

الدقيقة 45+1: الوداد يسجل الهدف الأول والحكم يعود للفار ويلغي الهدف لوجود لمسة يد ونهاية الشوط الأول بتقدم الترجي

الدقيقة 49: طرد لابراهيم النقاش، ولاعبي الوداد يطالبون بركلة جزاء ويعود الحكم للفار ويقرر عدم احتساب بركلة جزاء للوداد

الدقيقة 79: كومارا يسجل هدف التعادل للوداد برأسية ويعود بالنتيجة وتحدي من سيتفوق في النهاية

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 1-1

مباراة الوداد والترجي

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء تحدث مدرب الوداد الحالي فوزي البنزرتي مبديا توقعه بأن المباراة لن تكون سهلة بل ستكون صعبة على الفريقين وما يزيد من صعوبتها هو أنه يعرف لاعبي الترجي جيدا وليس اللاعبين فقط بل ومدربهم فقد عمل كمساعد له ولهذا فهو أيضا يعرف طريقة لعب الوداد وستكون المباراة ندية.