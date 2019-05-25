نتيجة مباراة الوداد والترجي 1-1 في ذهاب نهائي دوري الأبطال

نتيجة مباراة الترجي والوداد، حيث يلعب الوداد ضد الترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، في قمة الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة ومواجهة تكررت في السنوات الأخيرة بين الفريقين، ومن المتوقع ان تكون مواجهة قوية لفريقين قادر كل منهما على هزيمة الأخر.

وكان الترجي قد تأهل إلي هذا الدور بعد تغلبه على مازيمبي الكونغولي، فيما تأهل الوداد إلي هذا الدور بعد تخطيه صن دانز الجنوب أفريقي، وبهذا يتكرر نهائي نسخة 2011 بين الفريقين وفي خلال تلك النسخة سيسعى الوداد للثأر من خسارتها حينها، خاصة انه يعرف جيداً الفريق التونسي ولديه العديد من النجوم القادرة على التتويج.

المباراة ستكون في موعد متاخر خاصة اننا في شهر رمضان المبارك، حيث سيلعب اللقاء في تمام الحادية عشر ليلاً بالتوقيت المحلي لدولة المغرب، الثانية عشر ليلا بتوقيت القاهرة، ويلعب مباراة الذهاب الليلة في الرباط العاصمة المغربية، أما مباراة الإياب تلعب في ادس معقل نادي الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الترجي

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: شمس الدين الزوادي، خليل شمام، سامح الدربالي، أيمن بن محمد.

خط الوسط: كوليبالي، فرانك كوم، غيلان شعلالي.

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خط الهجوم: أنيس البدري، يوسف البلايلي، جونيور لوكوزا.

تشكيل الوداد الرسمي

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود.

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي.

خط الهجوم: محمد أوناجم، بابا توندي، اسماعيل الحداد.