ملخص مباراة الوداد والترجي التونسي 1-1 وحامل اللقب يقترب من الاحتفاظ به

نتيجة مشاهدة مباراة الوداد والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يلتقي الترجي والوداد في لقاء مرتقب بملعب مركب محمد الخامس بالرباط، في لقاء هو إعادة لنهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2011 عندما توجي الترجي التونسي باللقب الثاني في تاريخه.

المباراة سوف تبدأ في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت المغرب، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت جمهورية مصر العربية، الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 وسيكون هناك معلقين على القناة الصوتية الاولى جواد بده، وعلى الصوتية الثانية المعلق التونسي رؤوف خليف.

حيث ستكون المواجهة الحاسمة بين الفريقين منتظرة للغاية وبمثابة معركة بين حاملين اللقب في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث فاز الترجي باللقب على حساب الأهلي بالفوز بأربع أهداف مقابل ثلاثة بمجموع اللقاءين، وفاز الوداد باللقب في 2017 على حساب الأهلي المصري أيضاً بهدفين لهدف

تشكيل الوداد الرسمي

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

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خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، أشرف داري، الشيخ كومارا، أيوب عملود.

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي.

خط الهجوم: محمد أوناجم، بابا توندي، اسماعيل الحداد.

ملخص مباراة الوداد والترجي