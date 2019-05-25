موعد مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت 25-5-2019 في نهائي كأس ملك اسبانيا

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا ليلة يوم السبت 25-5-2019 في لقاء نهائي كاس ملك اسبانيا والتي ستقام على ملعب ستاد بينتو فيامارين، وتنطلق مباراة فالنسيا ضد برشلونة على الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة والساعة 23:00 بتوقيت السعودية، ويتم نقل هذا اللقاء الكروي الممتع على قناة Varzish Sport HD .

يمكن لنادي برشلونة أن يخفف من وطأة الألم ويعوض إخفاق خروجه من الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا من خلال تعزيز هيمنته المحلية بالفوز بالثنائية التي تشمل لقبي الدوري والكأس للمرة الثانية على التوالي، حين يواجه فالنسيا في نهائي كأس الملك بعد غدٍ السبت.

لكن فريق المدرب إرنستو فالفيردي المبتلى بالإصابات شهد تراجعًا في المستوى الشهر الماضي، في وقت يأخذ فيه أداء فالنسيا اتجاهًا تصاعديًا، ولهذا فإن العملاق الكتالوني سيكون على موعد مع مواجهة أكثر شراسة للحفاظ على اللقب بشكل يفوق ما كان عليه الحال في السنوات الأخيرة.

ويتعافى لويس سواريز، مهاجم أوروغواي وصاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني، بعد أن خضع لجراحة في الركبة. ومن غير المرجح مشاركة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي انتقل لبرشلونة مقابل 105 ملايين يورو، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية الأمر الذي يعني أن ميسي سيخوض المباراة في غياب زميليه الذي اعتاد على وجودهما في خط الهجوم.