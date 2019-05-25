سعر تذكرة نهائي الكونفدرالية يصل 500% بالسوق السوداء



كتب - أحمد عصام

أجواء مجنونة بمحيط نادي الزمالك قبل 48 ساعة على نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي على ملعب برج العرب. واحتشدت جماهير الزمالك بمحيط النادي بميت عقبة في الأيام الثلاث الماضية للحصول على تذاكر الرجة الثالثة للمباراة التي يصل سعرها إلى 50 جنيه فقط. وتحولت تذكرة المباراة إلى السلعة الأكثر رواجا في السوق المصري لكثرة الطلب عليها وانتقلت إلى السوق السوداء بعدما أعلنت إدارة النادي اليوم نفاد كل التذاكر التي طبعتها للمباراة النهائية. ووصل سعر تذكرة الدرجة الثالثة إلى 300 جنيه خلال الساعات الماضية...

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