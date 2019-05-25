رسميا.. استبعاد صلاح من جائزة الأفضل في إنجلترا وصراع سداسي على اللقب

كتب: محمد السيسي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم، والتي تكون من 6 لاعبين، لم يتواجد بينهم الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول.

وضمت القائمة 6 لاعبين وهم: سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، إيدين هازارد (تشيلسي)، ساديو ماني (ليفربول)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول).

وعلى جانب أخر، وضعت مكاتب المراهنات في أوروبا، المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة تضم 5 لاعبين للفوز...