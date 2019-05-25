عاجل| الأهلي يعلن الانسحاب من الدوري حال استكماله بعد أمم أفريقيا

كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج

أستعرض مجلس إدارة النادي في أجتماعه الطارىء الليلة برئاسة محمود الخطيب، موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.

وناقش المجلس ماترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز.

وكذا أهدار حقوق بعض الأندية من جراء عدم إقامة المباريات المؤجلة قبل إنطلاق مباريات الأسبوع الأخير للدوري والتي تجاهل اتحاد الكرة إقامتها...