مدرب الإسماعيلي: الاستعداد للجونة لن يختلف عن الأهلي وهذه مكاسب القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عطية صابر المدرب المساعد للإسماعيلى بما قدمه اللاعبين ، فى أعقاب التعادل أمام الأهلى خلال القمة التى جمعتهما مساء الأربعاء ، لحساب مؤجلات الجولة الــ18 بمسابقة الدورى المحلى. وأضاف صابر :”عودة الثقة للاعبين خاصة بعد تسجيل هدف التعادل ، والظهور المميز للناشئين فضلا عن الانضباط التكتيكى للفريق ضمن أبرز ثلاث مكاسب فى لقاء الأهلى”. Advertisements وبسؤاله عن مواجهة الجونة اجاب مدرب الدراويش :”لقاء صعب للغاية لصراع المنافس على الهبوط ، استعدادنا لتلك المواجهة لن يختلف عن ما قمنا به أمام الأهلى”. وأتم حديثه :”سنلعب بروح قتالية واحترام المنافس من أجل استمرار مسيرة النتائج الإيجابية وحصد أفضل مركز ممكن بجدول الترتيب”. يذكر أن الدراويش سيحل ضيفا على الجونة مساء الأثنين لحساب الجولة الختامية من عمر الدورى المحلى.

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