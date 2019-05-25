شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سعر تذكرة نهائى الكونفدرالية يقفز 500% بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجواء مجنونة بمحيط نادي الزمالك قبل 48 ساعة على نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي على ملعب برج العرب. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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