شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي x كريم عبد الجواد..مباريات نصف نهائي بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت مباريات الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها انجلترا في الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجاري. وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات. وكان علي فرج، محمد الشوربجي، وكريم عبد الجواد قد حجزوا مقاعدهم في هذا الدور عن منافسات الرجال، فيما تأهلت نور الطيب ونوران جوهر بمنافسات السيدات. Advertisements وجاءت مباريات الدور نصف النهائي كالتالي: منافسات السيدات: نور الطيب x نوران جوهر سارة جان بيري x كاميل سيرم منافسات الرجال: محمد الشوربجي x كريم عبد الجواد علي فرج x بول كول

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