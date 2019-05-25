مفاجأة في لقاءات دَورالـ8 للمونديال الرمضاني لليوم السابع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسفرت َ مباريات دور الربع نهائي للنسخة التاسعة لدور الخليج 365.. بنادي الصيد. فاز ليفربول علي الزلزال 4 /2...كما نجح فريق نجوم السابع علي القناصة. بخماسية نظيفة.. وتغلب فريق سوبر علي الحرافيش بنتيجة 4/صفر َو حقق استاكوزا فوز صعب علي بيراميدز بنتيجة 2/1 في الدقيقة إلاخيرة من عمر اللقاء تقام غدا مباريات الدور نصف نهائي حيث يلتقي ليفربول مع نجوم السابع بينما تجمع المباراة الثانية بين سوبر كورة واستاكوزا ادار مباريات دور ال8 حكام الدوري الممتاز اشرف السيد ووليد الديب ومَحمود فوزي يشرف علي فعاليات البطولة اللجنه المنظمة برئاسة عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي

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