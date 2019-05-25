شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات السيدات فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت ، منافسات السيدات ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف المقامة فى روسيا التى تشهد مشاركة الفراعنة . تمثل مصر فى منافسات السيدات اللاعبة ندى حافظ فقط . بينما يمثل مصر فى منافسات الرجال مهاب سامر و زياد السيسى ،حيث يقود المنتخب المدرب شريف البكرى، ويترأس البعثة أى عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق منافسات السيدات فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.