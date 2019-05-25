شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 24 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 24 / 5 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

أولياء أمور لاعبى سباحة الأهلى يطالبون بتغطية حمام السباحة

طالب أولياء أمور لاعبى السابحة بالنادى الأهلي بفرع الجزيرة مجلس الإدارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية المنطقة المحيطة بحمام السباحة داخل النادى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف. واشتكى أولياء أمور لاعبى السباحة من الأضرار التى تطول أبنائهم نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وما ينتج عنها من إصابة اللاعبين بحروق فى الجلد أو ضربة الشمس أو هبوط فى الدورة الدموية. كما طالبت عضوات النادى بضرورة زيادة الأوقات المخصصة للسيدات من أجل نزول حمام السباحة، لاسيما أن الوقت المخصص يكون أغلبه فى ذروة الحرارة. وناشد أولياء الأمور ضرورة اهتمام مجلس الإدارة بمطالبهم

الخطيب يناقش مع عبد الحفيظ مصير معسكر الأهلي بين 4 دول أوروبية

يناقش محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مصير معسكر الفريق المقرر أن يُقام خلال بطولة أمم أفريقيا، بعدما تلقى النادى عروضاً بإقامة معسكر خارجى بعدة دول أوروبية، فى مقدمتها ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا.

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ويتبقى للأهلي مباراتان فى بطولة الدوري التى يتصدرها حالياً بـ74 نقطة، حيث سيلعب مع المقاولون العرب والزمالك.

ومن المقرر أن يُقام معسكر الأهلي الخارجي خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر بدءاً من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو المقبل، ويبحث الخطيب مع عبد الحفيظ الدولة التى ستقام فيها المعسكر.

الأهلى يبحث عن مخرج قانونى لمشاركة رمضان أمام الزمالك

يبحث مسئولو الأهلى عن مخرج قانونى لبحث إمكانية الدفع برمضان صبحي نجم هجوم الفريق فى مواجهة القمة أمام الزمالك، التي تأجلت بشكل رسمي لبعد انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية، المقرر إقامتها فى مصر بالفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو، وذلك حال النجاح فى تجديد إعارة الجناح الدولي أو شرائه بشكل نهائي.

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