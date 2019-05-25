رضا عبدالعال لـ سوبر كورة: قائمة المنتخب "سمك لبن تمر هندى" ومش هنكسب البطولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق عن استيائه من قائمة المنتخب المنضمة حديثاً لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، فاتحا النار ضد جهاز المنتخب. لمتابعة تصريحات رضا عبد العال النارية اضغط هنا..

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