تأهل الشوربجى لنصف النهائى وخروج نور الشربينى من بطولة بريطانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها انجلترا في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري. وفاز الشوربجي في مباراة الدور ربع النهائي على منافسه الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 11-9. Advertisements فيما ودعت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارتها أمام الانجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:8-11, 14-12, 11-7, 11-8 . وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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