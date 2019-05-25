شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر صورة جواز سفر فرمينيو الأهلى بعد إرسالها للنجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نبيل أبوزيد، وكيل اللاعبين، صورة من جواز سفر صالح نصر الشهير بـ"فيرمينيو" هداف النادى الأهلى للشباب ودورى الجمهورية مواليد 99 لمسئولى نادى النجم الساحلى التونسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة ينشر صورة جواز سفر فرمينيو الأهلى بعد إرسالها للنجم الساحلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.