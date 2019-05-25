شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. استشفاء للأساسيين ودونجا يتابع من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الأساسيين تدريباتهم الاستشافية من أجل استعادة جاهزيتهم بشكل سريع، فى ظل حالة الإرهاق الذى يعانون منه، نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

عقد محمود جابر المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعا مع محمود عبد العاطى "دونجا"، وذلك على هامش المران الذى أقيم مساء اليوم.

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كما منح عطية صابر المدرب المساعد للفريق تعليمات خاصة لعبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى خلال اجتماعه معه .ويحرص جهاز الدراويش على الاجتماع بشكل دائم مع اللاعبين من أجل استفنار طاقاتهم املا فى استمرار النتائج الإيجابية.

ويستعد الإسماعيلى لخوض مواجهة أمام الجونة يوم الإثنين المقبل بالجولة الختامية للدورى، بعد أيام قليلة من قمة الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وخاض بدلاء الفريق والمستبعدين إضافة للناشئين المصعدين تدريبات خططية وبدنية شملت التسليم والتسلم فى المساحات بجانب كيفية الضغط على حامل الكرة، وعلى هامش المران تابع محمود دونجا ارتكاز الفريق المران من الخارج فى ظل معاناته من الإجهاد.