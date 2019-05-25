شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يدعم الزمالك من المقصورة فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الزمالك، الذى فسخ إعارته مع أبولون سميرنى اليونانى، حضور مباراة الأبيض ونهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، من أجل مساندة اللاعبين ودعم الفريق الأبيض فى المباراة المرتقبة، لاسيما وأن البطولة تمثل حلما طال انتظاره لجماهير القلعة البيضاء، التى ابتعد فريقها عن منصات التتويج بالألقاب الأفريقية لمدة 16 عامًا، منذ تتويجه بالسوبر الأفريقى أمام الوداد المغربى عام 2003.

ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء غدا الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.