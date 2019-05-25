شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتفاق سرى لمجلس الأهلى يكشف هوية المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مجلس إدراة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على إقالة محمد يوسف المدرب العام للمارد الأحمر من منصبه وتعيين عماد النحاس بدلا منه. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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