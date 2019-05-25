مرتضى منصور: سنخوض مباراة الإنتاج الحربي بشرط

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه التام خوض مباراة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري قبل مواجهة الأهلي للمقاولون العرب.

وتابع مرتضى في تصريحات تليفزيونية "لن أخوض مباراة الإنتاج الحربي قبل خوض الأهلي مباراة المقاولون العرب وملتزم بالجدول الذي تم إرساله

من جانب لجنة المسابقات في الساعات الماضية".

وأكمل "الخطيب يقوم بالإستقواء بالجماهير ويجب أن يعرف جيدًا أن الجماهير لا تحبه".

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وأضاف "إذا لم يلعب الأهلي مباراتين قبل بطولة أمم افريقيا فلن ألعب

مواجهتي الإنتاج الحربي ومعها حرس الحدود أو الجونة".

وواصل "الخطيب أساء لتاريخ النادي الأهلي ويريدوا أن يقوموا بتشتيت تركيزنا قبل نهائي الكونفدرالية الافريقية".

وأشار إلى أن أعضاء الجبلاية كلهم رجال على قدر المسئولية ورفضوا تنفيذ مخطط الأهلي وأحمد شوبير والذي كان يريد إكمال المسابقة وضغط مباريات الزمالك لإنهاء البطولة قبل أمم افريقيا".

