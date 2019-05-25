مرتضى منصور يشن هجومًا على محمود الخطيب بعد "البيان الأخير"

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على خلفية البيان الذي صدر من جانب الإدارة الحمراء ورفض خوض مؤجلاتالدوري قبل أمم افريقيا.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على شاشة قناة المحور "نرفض ما يفعله
وواصل "إحنا مش شغالين عند النادي الأهلي وعند وليد أزارو".
وأشار إلى أن الاتحاد المصري اعتبر الزمالك مهزوم بعدما رفضوا خوض لقاء مصر للمقاصة، وطالبهم بمعاملة الأهلي بالمثل في اللقاءات المقبلة.
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