التعادل يحسم مباراة الوداد والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

انتهت مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي ضيفه الترجي التونسي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب ستاد .

شهد الشوط الاول ندية كبيرة بين الفريقين، وسط سيطرة نسبية لاصحاب الارض الاان الالتزام الخططي من لاعبي الفريقين حال دون وجود اي فرص حقيقية للتهديف .

واثار جهاد جريشة حكم اللقاء جدلاً كبيراً في ملعب المباراة بعد ان الغي هدفاً لفريق الوداد في شباك الترجي بعد ان لجأ الي تقنية الفيديو، قبل ان ينجح الايفواري فوسيني كوليبالي في خطف هدف التقدم للضيوف في اللحظات الاخيرة من عمر الشوط .

ومع بداية الشوط الثاني تعرض اصحاب الارض لصدمة جديدة بعد

ان تعرض ابراهيم النقاش لاعب وسط الفريق للطرد بعد حصوله علي انذارين .

و تغاضي جهاد جريشة في لقطة جديدة مثيرة للجدل عن احتساب ركلة جزاء اظهرت الاعادة صحتها وسط اعتراضات قوية من الجهاز الفني لفريق الوداد .

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وفي الدقيقة 79 نجخ ابراهيم شيخ كومارا مدافع الوداد في ادراك هدف التعادل من ضربة رأس قوية علي يسار الحارس معز بن شريفية ليبقي علي حظوظ فريقه في مباراة العودة .

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