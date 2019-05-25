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شاهد.. كومارا يتعادل للوداد أمام الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

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نجح فريق الوداد المغربي في ادراك هدف التعادل امام ضيفه الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال

افريقيا .

ونجح الشيخ ابراهيم كمارا مدافع الوداد في تسجيل هدف التعادل لاصحاب

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الارض في الدقيقة 79  ، من عمر اللقاء علي الرغم من ان الوداد يلعب بعشرة لاعبين منذ بداية الشوط الثاني بعد طرد ابراهيم النقاش .

 

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