شاهد.. كومارا يتعادل للوداد أمام الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

نجح فريق الوداد المغربي في ادراك هدف التعادل امام ضيفه الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا . افريقيا . ونجح الشيخ ابراهيم كمارا مدافع الوداد في تسجيل هدف التعادل لاصحاب الارض في الدقيقة 79 ، من عمر اللقاء علي الرغم من ان الوداد يلعب بعشرة لاعبين منذ بداية الشوط الثاني بعد طرد ابراهيم النقاش . هدف ⚽️ على الرغم من النقص العددي، شيخ كومارا يعادل الكفة لصاحب الأرض ويشعل المدرجات💥



الوداد 1 الترجي 1#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/MBNK4Q4rm6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019

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