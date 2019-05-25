شاهد.. كومارا يتعادل للوداد أمام الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

نجح فريق الوداد المغربي في ادراك هدف التعادل امام ضيفه الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطالافريقيا .
ونجح الشيخ ابراهيم كمارا مدافع الوداد في تسجيل هدف التعادل لاصحاب
هدف ⚽️ على الرغم من النقص العددي، شيخ كومارا يعادل الكفة لصاحب الأرض ويشعل المدرجات💥— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 24, 2019
الوداد 1 الترجي 1#CAFCL #CAFCLFinal pic.twitter.com/MBNK4Q4rm6
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