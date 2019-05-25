أكد جمال الشريف الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي لشبكة قنوات بين سبورت علي صحة الهدف الذي سجله الوداد المغربي في شباك الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.
واوضح الشريف في تحليله للقطة الهدف ان جهاد جريشة حكم اللقاء قد أخطأ في الغاء الهدف بعد ان لجأ الي تقنية حكم
واشار الخبير التحكيمي الي ان لمسة اليد قبل الهدف لم تكن متعمدة بعد اصطدمت المرة اولا بصدر لاعب الوداد .
كانت هذه تفاصيل خبر خبير تحكيمي: جهاد جريشة أخطأ في الغاء هدف الوداد أمام الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.