خبير تحكيمي: جهاد جريشة أخطأ في الغاء هدف الوداد أمام الترجي

أكد جمال الشريف الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي لشبكة قنوات بين سبورت علي صحة الهدف الذي سجله الوداد المغربي في شباك الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا

واوضح الشريف في تحليله للقطة الهدف ان جهاد جريشة حكم اللقاء قد أخطأ في الغاء الهدف بعد ان لجأ الي تقنية حكم

الفيديو .

واشار الخبير التحكيمي الي ان لمسة اليد قبل الهدف لم تكن متعمدة بعد اصطدمت المرة اولا بصدر لاعب الوداد .