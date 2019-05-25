الترجي يلدغ الوداد بهدف في الشوط الاول بنهائي دوري ابطال افريقيا

انهي فريق الترجي التونسي الشوط الاول من مباراته أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي متقدماً بهدف نظيف في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا . ونجح الترجي في خطف هدف التقدم عن طريقه لاعب الوسط فوسيني كوليبالي في اللحظات الاخيرة من عمر الشوط . لاعب الوسط فوسيني كوليبالي في اللحظات الاخيرة من عمر الشوط . شهد الشوط الاول ندية كبيرة بين الفريقين، وسط سيطرة نسبية لاصحاب الارض الا Advertisements ان الالتزام الخططي من لاعبي الفريقين حال دون وجود اي فرص حقيقية للتهديف . وكان جهاد جريشة حكم اللقاء قد اثار جدلاً كبيراً في ملعب المباراة بعد ان الغي هدفاً لفريق الوداد في شباك الترجي بعد ان لجأ الي تقنية الفيديو .

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