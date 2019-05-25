شاهد.. فرجاني ساسي يتناول وجبة الافطار مع اصدقاءه بعد عودته للقاهرة

حرص التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك علي تلبية دعوة عدد من اصدقاءه لتناول وجبة الافطار اليوم، عقب ودته الي القاهرة استعداداً للسفر الي مدينة الاسكندرية لمؤازرة زملاءه في مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان . زملاءه في مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان . ويغيب فرجاني ساساي عن صفوف الفريق الابيض بعد اصابته بشرخ في القدم في مباراة اياب ربع نهائي الكونفدرالية أمام حسنية اغادير المغربي . ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في اياب نهائي البطولةيوم الاحد المقبل بعد ان انتهت مباراة الذهاب بتفوق الفريق المغربي بهدف دون رد .

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