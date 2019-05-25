طلعت يوسف: مباراة سموحة الفرصة الاخيرة للاتحاد

أكد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن مهمة إنقاذ الفريق مسئولية الاسكندرية بكل ما ينتمى إليها. وقال طلعت خلال تصريحات تلفزيونية : "ان مباراة سموحة أخر فرصة لتحسين موقف الاتحاد بالدوري، الإدارة والجهاز الفني واللاعبين هم سبب أزمة الفريق وموقفه سموحة أخر فرصة لتحسين موقف الاتحاد بالدوري، الإدارة والجهاز الفني واللاعبين هم سبب أزمة الفريق وموقفهبالدوري". وأكمل : "المفاوضات لم تستغرق سوى ساعتين، لكن ظروفي لن تسمح بالإستمرار مع الفريق بالموسم المقبل، سأعمل 10 أيام قبل لقاء سموحة، والمجلس لديه وقت كافي لإختيار من يتولى المسئولية بعد ذلك".

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