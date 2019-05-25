سلة سموحة تودع البطولة الأفريقية من نصف النهائي

ودع الفريق الاول لكرة سلة بنادي سموحة البطولة الافريقية علي يد فريق اول اغسطس الانجولي مساء الجمعة بالدور نصف النهائي. وخسر سموحة بنتيجة 76/86 من اول اغسطس. وتأهل للنهائي فريق سلا المغربي علي حساب فريق شبيبة القيروان وفريق اول اغسطس الانجولي بعد التغلب علي فريق سموحة المصري. ويواجة فريق سموحة نظيرة شبيبة قيروان لتحديد المركز الثالث من البطولة. وكان قد تاهل سموحة للدور نصف النهائي علي حساب مواطنة الأهلي المصري.

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