رياضة | في موقعة بطلها مصري.. التعادل يحسم مباراة الترجي والوداد بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في موقعة بطلها مصري.. التعادل يحسم مباراة الترجي والوداد بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي ونظيره الوداد المغربي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب مولاي عبد الله.

وافتتح فوسيني كوليبالي أهداف المباراة للضيوف في الدقيقة الرابعة والأربعين من عمر المباراة، قبل أن يقوم الحكم الدولي المصري جهاد جريشة من إلغاء هدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لصالح الوداد، بعدما احتكم إلى تقنية الفيديو، بعد أن لمست الكرة يد مهاجم الوداد، وسددها زميله داخل المرمى، لكنه ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية لـ"VAR".

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وأثار جهاد جريشة غضب جماهير الوداد بطرد إبراهيم النقاش نجم الفريق المغربي في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر اللقاء، ليكمل أصحاب الأرض المباراة اللقاء بعشرة لاعبين.

وعلى الرغم من النقص العددي نجح شيخ كومارا من إدراك هدف التعادل للوداد في الدقيقة التاسعة والسبعين من عمر اللقاء، ليحافظ على آمال فريقه في الحصول على اللقب.

وبتلك النتيجة قطع الترجي شوطًا كبيرًا في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، حيث يحتاج الفريق التونسي للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الحصول على اللقب.