رياضة | عاجل.. جهاد جريشة يلجأ لـ"VAR" بنهائي دوري الأبطال ويثير أزمة في ملعب الوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جهاد جريشة يلجأ لـ"VAR" بنهائي دوري الأبطال ويثير أزمة في ملعب الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الحكم الدولي المصري جهاد جريشة ضربة قوية لفريق الوداد وجماهيره في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقامة حاليا على ملعب مولاي عبد الله، أمام الترجي الرياضي التونسي.

وشهدت الثواني الأخيرة إلغاء هدف من قبل جريشة لصالح الوداد بعدما احتكم إلى تقنية الفيديو، بعد أن لمست الكرة يد مهاجم الوداد، ويأتي بعدها زميله ويسددها داخل المرمى، لكنه وبعد رجوع جريشة لـ"VAR"، ألغى هذا الهدف وسط أجواء غاضبة من جماهير المغرب.