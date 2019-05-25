رياضة | عاجل.. الحزم يعبر الخليج ويضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحزم يعبر الخليج ويضمن البقاء في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في تحقيق الفوز على مضيفه الخليج بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، ضمن إطار مباراة الإياب من الملحق المؤهل لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح لاسانا ديابي أهداف المباراة لصالح الخليج في الدقيقة الرابعة والستين مع عمر اللقاء، لينتهى الوقت الاصلي بتلك النتيجة، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية نظرًا لتفوق الحزم بنفس النتيجة في مباراة الذهاب.

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وتمكن الحزم من إدراك هدف التعادل عن طريق محمد الصيعري في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يخطف ديابي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، نظرًا لتعادل الفريقين بنتيجة هدفين لكل فريق في مجموع المباراتين.

وأنصفت ركلات الترجيح نادي الحزم، بعدما حسمها بالفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضمن تواجده في الموسم القادم وسط كبار الدوري السعودي للمحترفين.