رياضة | الحزم والخليج يحتكمان لركلات الترجيح لحسم التأهل للدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزم والخليج يحتكمان لركلات الترجيح لحسم التأهل للدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الشوط الإضافي الثاني متقدمًا على ضيفه الحزم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن إطار مباراة الإياب من الملحق المؤهل لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز لاسانا ديابي هدف المباراة الوحيد لصالح في الدقيقة الرابعة والستين مع عمر اللقاء، لتصبح النتيجة 1/0، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية نظرًا لتفوق الحزم بنفس النتيجة في مباراة الذهاب.

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وأدرك الحزم التعادل عن طريق محمد الصيعري في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يخطف ديابي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للدوري السعودي.