رياضة | طلعت يوسف: لن أستمر مع الاتحاد بالموسم المقبل.. وهؤلاء سبب أزمة الفريق!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: لن أستمر مع الاتحاد بالموسم المقبل.. وهؤلاء سبب أزمة الفريق! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن مهمة إنقاذ الفريق مسئولية إسكندرية بكل ما ينتمى إليها.

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وقال طلعت خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مباراة سموحة أخر فرصة لتحسين موقف الاتحاد بالدوري، الإدارة والجهاز الفني واللاعبين هم سبب أزمة الفريق وموقفه بالدوري".

وأكمل : "المفاوضات لم تستغرق سوى ساعتين، لكن ظروفي لن تسمح بالإستمرار مع الفريق بالموسم المقبل، سأعمل 10 أيام قبل لقاء سموحة، والمجلس لديه وقت كاف لإختيار من يتولى المسئولية بعد ذلك".