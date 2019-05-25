رياضة | بعد تألقه في بني سويف وسوهاج والفيوم.. أحمد زكي مدافع بدرجة قدير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألقه في بني سويف وسوهاج والفيوم.. أحمد زكي مدافع بدرجة قدير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد دورى القسم الثانى بالصعيد تميز العديد من اللاعبين بمختلف الأندية مما لفت أنظار جميع المتابعين والجماهير لهم فى ظل الزخم الكبير لسوق الانتقالات.

أحمد زكى مدافع الفيوم الرياضى يأتى كواحد من أبرز مدافعى فرق الصعيد بالموسم المنتهى 2018 / 2019 .

أحمد زكى من مواليد 1989 بمحافظة بنى سويف جاءت بدايته الكروية عن طريق حاتم القلاوى والذى اختاره باختبارات الناشئين ثم لعب بصفوف بنى سويف الرياضي وحصد المركز الأول على مستوى الصعيد مع المدير الفنى للفريق محمد يوسف كما شارك حينها ببطولة الجمهورية .

مدافع الفيوم المتميز بعد تألقه مع بنى سويف انتقل لصفوف سوهاج ثم الفيوم حاليا وشارك مع فريقه الفيومى ب13 مباراة بالدور الثانى.

وخلال مسيرته الكروية تدرب على أيدي مجموعة من المدربين المتميزين أبرزهم 'حاتم القلاوى وطارق فتحى و محمد يوسف و محمد عبدالسميع وهشام عبدالمنعم مدرب منتخب مصر للناشئين و ضياء الزعيم ووائل القبانى ومجدى طلبة'.

Advertisements

وقال أحمد زكى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضى": "أداء الفيوم كان متوسط وكنا فى مكانه لا تليق بنادى الفيوم وهناك العديد من العوامل لتأخر الفريق بنهاية الموسم منها تغيرات الأجهزة الفنية وإقامة مباراة الفريق بملعب الاسيوطى سبورت وهو ليس ملعبنا".

وأضاف: "مجدى طلبة المدير الفنى تولى المنصب والفريق كان موقفه غير جيد واستطاع معاملة اللاعبين بشكل جيد وعامل اللاعبين مثل اخواته وهو ما ظهر تأثيره بمباريات الدور التاني ، والمنافسه كانت شديده بمركز المساك فكنا حوالى 5 مدافعين افضل من بعض وكل مدافع يستطيع تحمل مسؤولية فريق".

واختتم بقوله: "تجربتى مع الفيوم استفدت منها طبعا لأنها كانت مع 2 من المدربين الكبار بمجال التدريب وهما وائل القبانى ومجدى طلبه ولدى موسم اخر بعقدى مع الفريق ، ومجموعة الصعيد صعبة وذلك لأن الملاعب سيئة جدا بجانب نقص الإمكانيات المادية والمنافسة على الصعود بتكون منحصره فى عدد معين من الفرق ذو الامكانيات الجيده وهو ما تحقق الموسم الحالى بصعود اسوان لديهم منظومه متكامله و امكانيات ماديه ومجلس اداره قوى ومدير فنى طموح ولاعبين متميزين ، والموسم القادم ستكون المنافسة صعبة بالتأكيد لان جميع الفرق ستدعم صفوفها بجانب احتمالية وقوع فرق من القاهرة سيصعب الأمر".

واحتل الفيوم المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.