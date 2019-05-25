رياضة | إطلاق قناة "تايم سبورت" لنقل مباريات أمم إفريقيا على الترددات الأرضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق قناة "تايم سبورت" لنقل مباريات أمم إفريقيا على الترددات الأرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع علي نسختها الارضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 و تأتي هذة الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

وسيتمكن المشاهدون من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوي سواء من داخل الملعب او كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر افضل عناصر العمل الإعلامى الرياضى و يضم فريق عمل قناة "تايم سبورت " كوكبة من النجوم ومنهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و يشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكره المصريه حسن شحاته، طه اسماعيل، حسني عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم إمام ، حسنى عبد ربه ، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة ، أيمن الكاشف ، عصام عبده ، محمد رمضان ، طارق الأدور بالإضافة إلي المميزين شيماء صابر، فرح علي ، كريم رمزى ، أحمد عز، كريستين رياض ، يحيي حمزة ، ميريكل نصيف ، فتح الله ديدان ،عمرو جميل و أخرين.

وصرح الاستاذ تامر مرسي رئيس مجلس اداره مجموعه إعلام المصريين أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقة على مستوى الشكل والمحتوى الرياضى، و ذلك بعد استخدام حق الشعب المصري في بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية. مضيفًا أن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية فى تطوير المحتوي الرياضي المقدم عبر التليفزيون المصري وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كلا المؤسستين من أجل إستعادة التليفزيون المصري مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب ، بل التركيز علي الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية. واضاف تامر مرسي أن إطلاق القناة جاء نتيجة جهد كبير من كل القائمين عليها، سواء في تجهيز البنية الاساسية، أ أكبر وأهم او اطلاق واحد من أكبر الأستديوهات التحليلية فى الشرق الأوسط.

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وأشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام بإطلاق القناة ورؤيتها المستقبلية وأكد أن الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصرى قد قامت بتذليل كل العقبات وتوفير كافة الإمكانيات لظهور هذا العمل بالشكل اللائق ليتمكن جميع المصريين من متابعة منتخبهم و مباريات البطولة.

وتمني التوفيق للمنتخب الوطني للحصول علي لقب البطولة وناشد أن يتابع المصريون البطولة من خلال شاشة تايم سبورت والتى تبث شارتها مجانا.

هذا وتذيع قناة تايم سبورت مباريات كأس الأمم الإفريقية التى ستشهد ضربة البداية على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدون من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات.

ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الأرضية من القناة.