اونلاين | طرد لنجم الوداد.. مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (beIN Sports) رابط يلا شوت مباراة الوداد MaTcH liVE

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طرد لنجم الوداد.. مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر (beIN Sports) رابط يلا شوت مباراة الوداد MaTcH liVE

تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تجمع بين الوداد والترجي على ملعب إستاد الأمير مولاي عبد الله الرياضية.

وكان الترجي قد وصل إلى المباراة النهائية بفوزه على فريق نادي مازيمبي الكونجولي بهدف مقابل لا شيء بمجموع المباراتين فيما وصل الوداد إلى المشهد الختامي بهدفين مقابل هدف في شباك صن داونز الجنوب افريقي.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي المصري جهاد جريشة ويعلق عليها الثنائي المتميز رؤوف خليف وجواد بده.

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ويمكن لمتابعي موقع الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة على الهواء مباشرةً من خلال روابط البث المباشر التي سنرصدها لكم في السطور أدناه.

وقبل أن ننشر لكم روابط البث المباشر فإن الفائز باللقب سوف يتأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها ديسمبر من العام الجاري ممثلاً عن قارة أفريقيا.

كما سيحظى الفريق الحاصل على اللقب بفرصة بداية البطولة المقبلة دون المرور على الدور التمهيدي ويبدأ من مراحل متقدمة مثلما حدث مع الترجي في نسخة العام الجاري.

سنقوم بتوفير رابط البث قبل بداية أحداث المباراة بقليل، فتابعونا

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