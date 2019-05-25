الامارات | النادي المصري بعجمان يكرّم الرمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري بعجمان يكرّم الرمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام النادي المصري بعجمان حفل تكريم لمدرب الفريق الأول بنادي عجمان، المصري أيمن الرمادي، بمناسبة حصوله على جائزة ثاني أفضل مدرب في دوري الخليج العربي للموسم الجاري، بعدما حل وصيفاً لمدرب الشارقة بطل الدوري عبدالعزيز العنبري.

وفي ختام الأمسية تم تقديم شهادة تكريم ودرع النادي المصري للمدرب أيمن الرمادي.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي المصري بعجمان المستشار لطفي حسين، أن تكريم الرمادي يأتي تتويجاً لجهوده الكبيرة في قيادة عجمان في موسم أكثر من ناجح، وقال: «نفخر بما قام به الرمادي من عمل ناجح ومميز، ويكفي أنه تفوق على الكثير من المدربين الذين تحتل فرقهم مراكز متقدمة في مسابقة الدوري». من جهته، تقدم أيمن الرمادي بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة النادي المصري وأعضاء المجلس الذين قدموا لفتة جميلة بالأمسية الجميلة، وقال: إن «التكريم لم يكن لشخصي فقط، بل لكل إنسان متميز في عمله، ونحن نسعى ونجتهد من أجل المساهمة في تطوير كرة القدم في دولة الإمارات الغالية، ونأمل أن نوفق في ما نقوم به من جهود».