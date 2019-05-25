الامارات | «الأولمبية» تقبل استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى ونائبه

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تقبل استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى ونائبه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعه، أول من أمس، برئاسة حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، عن قبول استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى المستشار أحمد الكمالي ونائبه ناصر المعمري.

وقالت اللجنة الأولمبية الوطنية في بيان أمس: «بعد التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبعد الاطلاع على العديد من المستندات وتقرير لجنة التحقيق وجلسات الاستماع التي عقدت، ومواد الميثاق الأولمبي الوطني، ولأن تقريب وجهات النظر وإعلاء المصلحة الوطنية اصطدم بتعنت الأطراف، فقد أوصت اللجنة الأولمبية الوطنية بإجراءات عدة أبرزها قبول استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى ونائبه».

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وأضاف البيان «قرّرت اللجنة أيضاً تشكيل لجنة مؤقتة لتصريف شؤون اتحاد ألعاب القوى برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، وعضوية كل من: صالح محمد بن عاشور وأحمد الكمالي وسحر العوبد والدكتور يوسف المرزوقي، ولا يجوز لأي منهم التقدم بالترشح لعضوية المجلس الجديد، وستباشر اللجنة المؤقتة عملها من تاريخه، وتدعو الجمعية العمومية للانعقاد غير العادي بتاريخ 13 الشهر المقبل لاختيار لجنة الانتخابات من ممثلي الجمعية العمومية وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال 16 أسبوعاً طبقاً للنظام الأساسي لاتحاد ألعاب القوى، وتحديد شهر أكتوبر موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد». وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أن «اللجنة المؤقتة لتصريف شؤون الاتحاد ستعقد اجتماعاتها وفق نظام عمل مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليه بالنظام الأساسي وينتهي عملها مع بداية انتخاب المجلس الجديد في أكتوبر 2019». وذكرت اللجنة الأولمبية أن هذه الإجراءات جاءت «بعد الشكاوى المتعددة التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بالإضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء التي تسيء إلى رياضة الدولة ووجودها الخارجي، وعلى أثر ذلك شكلت اللجنة الأولمبية الوطنية لجنة للتحقيق في الممارسات الصادرة عن الاتحاد برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية، وعضوية كل من أحمد إبراهيم الطيب وحسن طالب المري». وأوضحت أن «لجنة التحقيق تشكلت في الأول من مايو الجاري، وباشرت بداية بالتحقيق مع أمين السر العام للاتحاد نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات والمخالفة الصريحة للوائح والأنظمة المعمول بها ومخاطبة المنظمات الدولية دون علم أو موافقة مسبقة من الجهات الرياضية، متجاوزاً المؤسسات الرسمية ومخالفاً للقانون والتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن رغم العلم الصريح بذلك، الأمر الذى أساء لرياضة الإمارات أمام المنظمات الدولية وتواصلها المستهجن حول أمر خطاب أمين السر العام الذي يناقض خطاب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية والموجه الى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس الماضي، وبالتواصل مع الهيئة العامة للرياضة من خلال الأمانة العامة، أكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة عدم صدور أية موافقات من الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن، خصوصاً أن باب الترشح للانتخابات الدولية قد أغلق من منتصف شهر ابريل الماضي، إضافة إلى التعسف في العديد من القرارات، كما استمعت اللجنة إلى رئيس الاتحاد ونائبه والعديد من أصحاب الشأن، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية».

وأكملت «لخصت اللجنة إلى استحالة المضي بروح الفريق الواحد في إدارة شؤون الاتحاد بين الأعضاء، وأن التصادم في الآراء المبني على الأهواء وليس العمل الهادف يعيق تنفيذ برامج الاتحاد وسياسة تطوير البرامج الأولمبية، خصوصاً أن الاتحاد يتبع اللجنة الأولمبية ويُعد عضواً فيه ويخضع للميثاق الأولمبي الوطني ومبادئه والتزاماته ويسري على أعضائه ومنتسبيه، كما اتضح للجنة التحقيق أن التنافر والخصومة القائمة والانقسام بين مجموعتين متنافرتين من أعضاء مجلس الإدارة يضر بشكل مباشر في إدارة البرامج الوطنية والمصلحة العليا للرياضة، ويؤثر في تنفيذ البرامج الفنية وبرامج الرياضيين مما سينعكس سلباً على التواجد الرياضي والتنافسي في المشاركات الخارجية». من جهة أخرى، ناقش المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في اجتماعه العديد من الموضوعات وأبرزها اعتماد ترشيح الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والأولمبية صالح بن عاشور لرئاسة المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي للنسخة الثامنة 2020، وترشيح الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي عضو المكتب التنفيذي لرئاسة الفريق التنفيذي لليوم الرياضي الوطني الذي سيعقد في السابع من مارس 2020، كما قرّرت اللجنة الأولمبية الوطنية التنسيق مع مجموعة من المستشفيات والمؤسسات الصحية بالدولة واعتمادها للقيام بالفحص الطبي للرياضيين وفق ما تحدده اللجان المختصة. كما ناقش المكتب التنفيذي التقرير المقدم من لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في الخلافات القائمة في إدارة اتحاد ألعاب القوى.

• تحديد موعد لانتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى الجديد في أكتوبر 2019.