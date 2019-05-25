الامارات | دبا بحاجة إلى 3 انتصارات من أجل البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا بحاجة إلى 3 انتصارات من أجل البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق دبا الفجيرة نظيره بني ياس عند الساعة الـ10 من مساء اليوم، على استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي في مباراة مصيرية لصاحب الأرض الذي يمتلك (16 نقطة)، ويحتاج إلى الفوز مقابل خسارة منافسيه على البقاء فريقي الفجيرة والإمارات ولكل منهما (18 نقطة)، إذ يلعبان أمام الشارقة «البطل»، وشباب الأهلي «الوصيف» في التوقيت نفسه. ولا تبدو مهمة دبا الفجيرة صعبة تماشياً مع النقلة النوعية الفنية التي يعيشها الفريق، ونجاحه في حصد نقاط مهمة بعد الفوز على اتحاد كلباء 3-1، في الجولة الماضية، ويراهن دبا على أن يحتفل الملك الشرجاوي بفوزه بدرع الدوري بالفوز على الصقور، والشيء ذاته بالنسبة لوصيف بطل الدوري أن يحتفل بختام موسم عززه بالفوز ببطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وهما النتيجتان اللتان يبحث عنهما «النواخذة»، إضافة إلى فوزه على بني ياس للنجاة من الهبوط.

من جهته، وصف مدرب دبا الفجيرة محمد عبيد الخديم، المواجهة مع بني ياس بكونها الفرصة الأخيرة لتأكيد جدارة «النواخذة» بالبقاء في المسابقة، وقال في مؤتمر صحافي: «الفريق متمسك بأمل وجوده في المحترفين، وموضحاً أن على لاعبيه مواصلة اللعب بتركيز عالٍ، والاستمتاع باللعب من دون أي ضغوط والإصرار على تحقيق البقاء».

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وأوضح أن «اللاعبين في درجة جيدة من الجاهزية لتأكيد حضورهم القوي، ومواصلة ردة الفعل الإيجابية لتحقيق الفوز، وانتظار النتائج المرتبطة بفريقي الإمارات والفجيرة، ومنوهاً بأن كرة القدم لا تعرف المستحيل».

في المقابل، يرجح أن يلعب بني ياس السادس برصيد (39 نقطة)، المباراة من دون ثلاثة من لاعبيه الأجانب، هم: البرازيلي روبسون والكولومبي أورتيغا والهولندي ليروي.

وكان بني ياس قد فاز على دبا الفجيرة 6-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين في مرحلة الذهاب.