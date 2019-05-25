الامارات | «شرطة دبي» ينتزع برونزية «كرة الصالات»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق شرطة دبي الميدالية البرونزية لبطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية، بعدما تغلب على الطاهر بنتيجة 6-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعتهما مساء أول من أمس.
وواصل «شرطة دبي» تقديم عروضه القوية في البطولة، إذ دخل المباراة بقوة، ونجح في فرض سيطرة واضحة على أحداثها، وضغط بشكل كبير على فريق الطاهر، إلى أن نجح نجمه الإسباني بول باشينهو في تسجيل هدفين متتاليين (5) و(6). ونجح تيليس داسيلفا في تقليص الفارق (15).
وتمكن عبدالله جمعة في مناسبة ثانية من إضافة الهدفين الثالث والرابع قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى 4-1. وجاء الخامس عن طريق بول باشينهو، ثم أضاف عبدالله جمعة السادس. وقلص تيليس مرة أخرى النتيجة لفريق الطاهر بثاني أهدافه، معززاً رصيده في قائمة الهدافين للمسابقة.
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