الامارات | الحنين قد يعيد ماركوس بيرغ إلى الدوري اليوناني

شكرا لقرائتكم خبر عن الحنين قد يعيد ماركوس بيرغ إلى الدوري اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني المؤقت، يانيس موراليس، في تصريحات لإذاعة «سبورت 24» اليونانية، إن مهاجم فريق العين، الدولي السويدي ماركوس بيرغ، يمكن أن يكون أحد الخيارات الهجومية للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أنهم سيقومون بالتفكير كثيراً قبل التحرك من أجل التعاقد معه، في وقت ذكرت فيه صحيفة «نيوز بيست» السويدية، أن جوزفين، زوجة اللاعب هي من ترغب في العودة إلى اليونان مجدداً التي قضت فيها العائلة أربع سنوات.

ولعب بيرغ في الدوري اليوناني لمدة أربعة مواسم خلال الأعوام من 2013 إلى 2017، لكن مع فريق باناثينايكوس الذي يعد الغريم التقليدي لفريق أولمبياكوس، وسجل اللاعب في مشواره مع الفريق 95 هدفاً في 151 مباراة، فاز خلالها بكأس اليونان، وتُوِّج هدافاً للدوري اليوناني في 2017 قبل أن ينتقل إلى صفوف العين.

وينتهي عقد ماركوس بيرغ مع فريق العين بنهاية الشهر الجاري بعد موسمين ناجحين قضاهما اللاعب في دوري الخليج العربي، وحقق مع فريقه لقبي الدوري والكأس، كما حصل على وصافة كأس العالم للأندية، ولا توجد لدى إدارة «الزعيم» أي نية لتجديد عقد المهاجم الدولي السويدي، نظراً لتراجع مستواه في الفترة الماضية.

يذكر أن مباراة العين أمام الوحدة المقررة في الساعة الـ10 من مساء غدٍ الأحد، ستشهد الظهور الأخير للمهاجم ماركوس بيرغ، بقميص نادي العين برفقة الجناح البرازيلي كايو لوكاس، الذي ينتهي عقده مع الفريق أيضاً، ومن المنتظر أن يحظى الثنائي بوداع خاص من قبل الجماهير، عطفاً على مساهمتهما في عودة «الزعيم» إلى منصات التتويج.

صحف يونانية تتحدث

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عن رغبة زوجة بيرغ

في العودة إلى

اليونان، ورئيس

أولمبياكوس يفكر

في التعاقد معه.