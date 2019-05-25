الامارات | الظفرة ينفي انتقال لاعبه ميليسي إلى الاتحاد السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة ينفي انتقال لاعبه ميليسي إلى الاتحاد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت شركة نادي الظفرة لكرة القدم بياناً نفت فيه بشكل رسمي انتقال لاعب وسط الفريق، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، وذلك على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين، حول توقيع اللاعب لعقد مع فريق الاتحاد السعودي، وأن مباراة الظفرة يوم الأحد المقبل أمام عجمان ستكون الأخيرة له.

وذكرت شركة نادي الظفرة لكرة القدم في البيان عبر حسابها الرسمي في «تويتر» فجر أمس: «لا صحة لما يتم تداوله بخصوص توقيع لاعب الفريق الأول نيكولاس ميليسي لأي ناد آخر، اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى تاريخ 2021/‏‏‏5/‏‏‏30 لذا لزم التنويه».