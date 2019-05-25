الامارات | سيطرة برازيلية وتألق ناشئات الإمارات في «جوجيتسو ند الشبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة برازيلية وتألق ناشئات الإمارات في «جوجيتسو ند الشبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر اللاعبون البرازيليون على منافسات الرجال والماستر في الحزامين الأسود والبني لمنافسات بطولة الجوجيتسو بدورة ند الشبا الرياضية، كما تألقت اللاعبات الإماراتيات على مستوى الناشئات. وشارك في منافسات الجوجيتسو ما يزيد على 300 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، تنافسوا في أربع فئات للرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

وأسفرت النتائج عن فوز لاعبة بني ياس شيماء الحوسني بالميدالية الذهبية للحزام الأزرق وزن 44 كلغ. ونالت لاعبات الوحدة المراكز الأولى لوزن 52 كلغ للحزام الأزرق، وتمكنت شمسة الأميري من إحراز الذهبية. وتصدر لاعب بني ياس عمر السويدي الترتيب العام لفئة وزن 50 كلغ للرجال. ونجح لاعب العين خالد الشحي في إحراز ذهبية وزن 60 كلغ للحزام الأزرق.

وفازت البرازيلية لاريسا بذهبية وزن 62 كلغ للفتيات، ومواطنتها أريادن بذهبية 70 كلغ. وفي أبرز نتائج البرازيليين، تم تتويج البرازيلي جورج دي سانتوس في 62 كلغ، وفلافيو فيانا في 77 كلغ، كما نال البرازيلي جاكسون برناردو المركز الأول في وزن 94 للرجال، ومواطنه كلاسو دي كامبوس ذهبية وزن 110 كجم. حضر المنافسات وتويج الفائزين مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران، ورئيس اللجنة الفنية، عادل البناي، وعضو اللجنة التنفيذية للدورة، صالح المرزوقي.